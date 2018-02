Pekela laat BOA’s surveilleren tegen overlast in Emergobos

on

De gemeente Pekela gaat buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) inzetten in de strijd tegen overlast van mannen die sekscontacten zoeken in het Emergobos tussen Oude Pekela en Westerlee.

‘Ik zie dat we vooral in de praatfase zitten, maar we willen nu écht dingen doen’, zegt burgemeester Jaap Kuin.

De roosters van de BOA’s worden aangepast, zodat het Emergobos in het rondje kan worden meegenomen. De opsporingsambtenaren worden voor meerdere zaken ingezet, vertelt Kuin tegen RTV Noord. ‘De slagbomen worden best vaak kapot gemaakt, auto’s rijden te hard en staan soms op plekken waar ze helemaal niet mogen staan. Het gaat om handhaven en zichtbaar zijn.’

De omwonenden hebben al jaren last van de mannen in het bos. Zij worden naar eigen zeggen vaak aangesproken, lastig gevallen en soms zelfs achtervolgd door onbekenden. Het extra handhaven is een verzoek vanuit de omwonenden. Pekela wil daar gehoor aan geven.

‘Wij willen de boa’s meerdere uren per week inzetten’, zegt Kuin. ‘Als Oldambt met ons meedoet, heb je toch heel wat uren extra toezicht.’ Burgemeester Pieter Smit van Oldambt is wat terughoudender met de inzet van boa’s. ‘Ik heb maar een beperkt aantal, wij kunnen daar niet 24 uur per dag controleren. Er zijn meer plekken waar we moeten zijn.’

Smit laat daarbij wel weten dat hij samen met de gemeente Pekela en andere betrokken partijen blijft zoeken naar ‘een goede en duurzame oplossing’.

Er zijn veel partijen bij de aanpak van de overlast betrokken. Gemeente Oldambt is eigenaar van een overgroot deel van de grond. De inwoners van Pekela ervaren de problemen. Een klein deel van het bos ligt op grond van Midden-Groningen, maar dat houdt zich buiten de discussie. Staatsbosbeheer is de beheerder van het terrein.

