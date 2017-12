Stopverbod bij Emergobos moet cruisende mannen weren

on

Om overlast van cruisende mannen tegen te gaan in het Emergobos onderzoeken de gemeenten Oldambt, Pekela en Staatsbosbeheer of er een stopverbod ingesteld kan.

Na klachten over mannen die opzoek zijn naar contact met andere mannen, plaatste Staatsbosbeheer een slagboom bij de toegangsweg. De zogenoemde homo ontmoetingsplek werd daardoor minder makkelijk toegankelijk.

Het stopverbod is één van de maatregelen, die donderdag aan de orde kwamen tijdens een overleg tussen de gemeenten Oldambt en Pekela, Staatsbosbeheer, Roze50+ (Anbo), COC Groningen & Drenthe en Platform Keelbos.

Inrichting

Het voorstel van Platform Keelbos om een gedeelte van het bos in te richten als homo ontmoetingsplek, werd door burgemeester Smit van Oldambt op voorhand afgewezen. Volgens hem leent het bos zich ‘qua ligging’ daar niet voor, schrijft het Dagblad van het Noorden.

In januari is er opnieuw een bijeenkomst. Dan moet duidelijk zijn of een stopverbod juridisch haalbaar is.

(Bron: Dagblad van het Noorden)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws