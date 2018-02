Twee mannen opgepakt voor afpersen en bedreigen homo’s

on

In Den Bosch en Vlijmen zijn zondagavond twee mannen van 23 jaar oud opgepakt. Ze worden verdacht van het afpersen en bedreigen van homoseksuelen.

De twee maakten via datingsites afspraken met hun slachtoffers. Op de afgesproken plek bedreigden de twee hun slachtoffers. Als er niet betaald werd, zouden foto’s en informatie over de afspraak via internet verspreid worden. Ook dreigden ze met geweld. Eén van de slachtoffers betaalde enkele honderden euro’s, waarna de daders er vandoor gingen.

In een andere zaak werd een man in de dagen na de ‘date’ telefonisch opnieuw met dreigementen onder druk gezet. Dat gebeurde nadat bij hem al geld afhandig was gemaakt. Na de telefonische dreigementen waarschuwde de man de politie.

Arrestaties

Onderzoek bracht de politie uiteindelijk bij twee mannen uit Den Bosch. De recherche vermoedt dat de mannen meer slachtoffers hebben gemaakt waarbij ‘dates’ werden geregeld in de omgeving van Den Bosch.

Geen contact

Mogelijk hebben meerdere slachtoffers nog geen contact gehad met de politie. ‘Het is heel goed mogelijk dat zij hun ervaringen om persoonlijke redenen geheim houden’, meldt de politie. ‘Om dit soort praktijken aan te pakken is het echter van belang dat de politie in contact komt met slachtoffers.’ Dat kan eventueel via het Roze in Blauw-netwerk.

De twee verdachten zitten vast en worden verhoord.

(Bron: Omroep Brabant)

