Reclame Suitsupply met homo-thema krijgt kritiek en bijval

Kledingbedrijf Suitsupply heeft sinds gisteren woensdag duizenden volgers verloren op Instagram, Facebook en Twitter. De oorzaak: het bedrijf plaatste foto’s van een nieuwe campagne met een homo-thema.

Op een van de foto’s staan twee zoenende mannen. En daar waren veel volgers blijkbaar niet van gediend.

Vooral op Instagram ging het hard, van ruim 368.000 volgers dinsdag naar 356.000 donderdag. ‘We dachten echt, holy shit, wat gebeurt hier’, zegt Suitsupply-oprichter Fokke de Jong. ‘Je verwacht wel een reactie, maar de magnitude was best heftig. Dat mensen zo schrikken, bewijst dat het relevant is om het te laten zien.’

Suitsupply is van oorsprong een Nederlands bedrijf en is nu actief in 24 landen wereldwijd. De boze (ont)volgers op social media komen dan ook uit de hele wereld.

‘Satanistisch’

‘Als ik een pak koop, hoef ik deze ‘crap’ niet te zien’, zegt iemand uit New York op Facebook.

‘Ik koop voortaan niks meer van jullie’, zegt iemand uit Litouwen.

‘Waarom benadrukken jullie homoseksualiteit? Ik vind het niet fijn om mannen te zien zoenen, dat is vies!’, zegt een Duitser die in Nederland woont.

‘Dit is satanistisch en onacceptabel. Dit mag nergens in Afrika vergoelijkt worden. Laat de westerse landen doen waar zij mee begonnen en wat ze promoten’, zegt een ander.

Ook bijval

De campagne krijgt ook veel bijval. ‘Mooie reclame, omarm diversiteit. Het is maar liefde mensen, wees niet bang’, reageert iemand op Instagram.

‘Dit is een reden om jullie te gaan volgen! Goed gedaan!!’, zegt iemand anders.

Op Instagram heeft Suitsupply per saldo zo’n 13.000 volgers verloren. Maar omdat er ook nieuwe volgers bijkomen, die de campagne juist steunen, is het aantal ontvolgers dus nog groter dan die 13.000. Hoeveel precies kan De Jong niet zeggen.

Aantrekkingskracht

‘De aantrekkingskracht tussen mensen speelt een belangrijke rol in de modereclame. Een campagne met de aantrekkingskracht tussen mannen had allang moeten plaatsvinden en is relevant voor ons merk.’

‘We maakten deze campagne omdat aantrekking tussen mannen iets wijdverbreids is, maar toch nog niet echt zichtbaar is in mainstreamreclameadvertenties’, zegt De Jong. ‘We gaan graag het gesprek aan met klanten hierover. We hadden wel verwacht dat dit reacties zou oproepen, vooral wat meer naar het oosten toe. Er zijn ook regio’s waar het uiten van homoseksualiteit illegaal is. Maar de negatieve reacties zijn wijdverbreid, van oost naar west.’

Niet overal

De campagne is niet alleen online, er komen ook posters in winkels en op straat te hangen. Maar de foto van de zoenende mannen zul je in de Suitsupply-winkels in Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten niet aantreffen. ‘Dat kan daar niet’, zegt De Jong. ‘Dan wordt de winkel gesloten en het personeel gearresteerd. Voor die landen hebben we wel andere versies, nog steeds met twee mannen, maar niet zoenend. Je moet daar binnen de kaders van de wet blijven.’

In Nederland hangen de foto’s vanaf volgende week in bushokjes. Eerdere campagnes van Suitsupply leverden ook al veel reacties op. Maar toen omdat ze seksistisch en racistisch zouden zijn.

(Bron: NOS. Adformatie, foto’s: Suitsupply)

