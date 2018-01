Politiek in Amsterdam wil spoeddebat over anti-homogeweld

on

De VVD vraagt het stadsbestuur van Amsterdam aanstaande donderdag om opheldering over de mishandeling van de homoseksuele Xeverio (24). Hij werd afgelopen zaterdag door drie mannen van rond de 25 in de metro uitgescholden voor ‘homo ‘ en ‘boeler’ (Surinaams voor homo).

Buiten werd hij tegen grond gewerkt en geslagen. Vervolgens werd hij beroofd van zijn tas en armband en met een baksteen tegen het hoofd geslagen .

De VVD is, net als andere partijen in de raad, geschokt door het geweld. ‘Het is vreselijk dat je in elkaar geslagen wordt om je seksuele geaardheid’, zegt VVD-raadslid Marianne Poot (foto). ‘Wat mij betreft mag je in Amsterdam houden van wie je houdt en zijn wie je bent. We vinden ook dat dit geweld echt moet stoppen.’

D66-raadslid Jan-Bert Vroege pleit opnieuw voor een speciale app, om alle soorten van LHBTI-geweld gelijk te kunnen melden. Maar de partij wil ook dat Amsterdammers zelf meer doen. ‘Als je ziet dat er wat gebeurt naar een andere Amsterdammer toe, stap ook naar voren en zeg dat we dat niet accepteren in Amsterdam.’

De VVD wil dat de daders snel opgespoord en hard gestraft worden. ‘Het lijkt er hier toch ook wel weer op dat het gaat om een geval van anti-homogeweld. Dan vind ik dat we dat ook zo moeten benoemen en op deze manier moeten behandelen.’

De politie wil in deze zaak nog niet spreken van homogerelateerd geweld, maar noemt het in eerste instantie ordinaire beroving. ‘We vinden het een verschrikkelijk verhaal en we gaan er alles aan doen om deze daders te pakken. Het slachtoffer is mishandeld, beroofd en uitgescholden. Dat zijn drie aspecten die we nog moeten onderzoeken’, aldus een politiewoordvoerder tegen AT5.

Nieuwjaarsdag werd een 22-jarige man in Amsterdam mishandeld vanwege zijn geaardheid.

