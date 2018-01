Man op Nieuwjaarsdag mishandeld na feest in Amsterdam

on

Een 22-jarige man is op Nieuwjaarsdag voor een club in Amsterdam-West mishandeld door vier mannen vanwege zijn geaardheid. Het slachtoffer is twee tanden uit de mond geslagen.

De man was naar een feest geweest. Buiten werd hij uitgescholden voor ‘kankerhomo’ en werd hij tegen de grond geslagen. De daders renden vervolgens weg.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan bij de politie. Hij gaat geregeld uit in Amsterdam en het was de eerste keer in jaren dat er een opmerking naar hem gemaakt werd over zijn geaardheid, meldt AT5.

(Bron: AT5)

