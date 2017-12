Nederlandse filmpers roept Moonlight uit tot beste film 2017

on

De Amerikaanse film Moonlight is door de Nederlandse filmpers uitgeroepen tot de beste bioscoopfilm van 2017. Brimstone werd gekozen als beste Nederlandse titel. Dat heeft de Kring van Nederlandse Filmjournalisten (KNF) woensdag bekend gemaakt.

Moonlight kreeg de meeste punten na een stemming onder 76 Nederlandse critici. De film gaat over een donkere homoseksuele jongen in een achterstandsbuurt in Miami die zijn plek in het leven probeert te vinden.

De film geproduceerd door Brad Pitt, die per se een film wilde maken van het ongepubliceerde toneelstuk Moonlight Black Boys Look Blue.

Oscars

De hoofdrollen worden gespeeld door House of Cards- en Luke Cage-ster Mahershala Ali, Trevante Rhodes (Westworld) en Naomie Harris (Skyfall).

Moonlight trok in de Nederlandse bioscopen meer dan 300.000 bezoekers, opvallend veel voor een arthousetitel en won eerder drie Oscars.

Lager

Het is de vijftiende keer dat de Nederlandse filmpers de beste film van het jaar kiest. Wel is het aantal journalisten dat heeft ingezonden dit jaar beduidend lager dan vorig jaar. Vorig jaar nog 104 critici mee, dit jaar een kwart minder: 76.

Het totaal aantal films dat werd genoemd in de lijst was iets boven gemiddeld (60 bij beste film, 38 bij beste Nederlandse film).

(Bron: KNF, foto: screenshot film Moonlight)

