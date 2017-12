Hang een bal in de boom bij Blije Borrel Zwolle en win prijzen

on

De maandelijkse Blije Borrel van COC Zwolle in ClubZo van Stadscafé Blij in Zwolle is vrijdagavond 29 december nog in kerstsfeer. Er staat deze avond een kale boom en de bedoeling is dat de bezoekers de boom versieren.

Wie de mooiste, gekste, lelijkste, origineelste bol meeneemt, valt in de prijzen.

Verder kan er gedanst worden; de dj’s Maureen en Ilja verzorgen de muziek.

De deur is vanaf 20:00 uur open en het feest gaat extra lang door: tot 02:00 uur.

De Blije Borrel is een initiatief van COC Zwolle in samenwerking met Stadscafé Blij aan de Grote Markt 13a in Zwolle.

