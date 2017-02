Niet La La Land maar Moonlight wint Oscar voor beste film

on

De uitreiking van de Oscars is in verwarring geëindigd. La La Land tot winnaar was tot winnaar uitgeroepen, maar dat bleek een vergissing: de film Moonlight was de winnaar.

De prijs voor Beste Film werd uitgereikt door Warren Beatty en Faye Dunaway. Beatty haalde het kaartje uit de envelop, staarde er seconden lang naar en liet uiteindelijk Dunaway voorlezen wat er op stond: La La Land. Het was de verkeerde enveloppe.

‘Dit kan zelfs in mijn dromen niet waar zijn’, zei Moonlight-regisseur Barry Jenkins enthousiast. ‘Maar mijn dromen kunnen me wat. Mijn God!’

Eerder op de avond had Moonlight al twee prijzen gewonnen, Beste Aangepaste Script en Beste Mannelijke Bijrol voor Mahershala Ali. Het meeste applaus kreeg hij toen hij zei dat zijn vrouw net vier dagen geleden bevallen is van een dochtertje.

De film Moonlight speelt zich af in Miami en gaat over het leven van Chiron, die worstelt met zijn geaardheid.

Eerder won de film al de Golden Globe voor beste dramafilm.

(Bron: NOS, foto: screenshot film Moonlight)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws