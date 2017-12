Oproep aan Harbers: beschouw Oekraïne als onveilig land

on

Oekraïne moet voor LHBTI-asielzoekers als onveilig land beschouwd worden. De oproep komt van LGBT Asylum Support. De stichting heeft staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid bewijzen gestuurd van de marteling van een LHBTI-journalist door leden van de Oekraïense veiligheidsdienst SBU.

‘Oekraïense LHBTI-ers worden afgewezen als ze in Nederland asiel aanvragen. Dit is werkelijk onbegrijpelijk’, zegt voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asslum Support. ‘Hun mensenrechten worden namelijk geschonden.’

Op dinsdag 16 januari dienen drie zaken van afgewezen LHBTI-asielzoekers voor de rechtbank van Zwolle. Zij werden bruut in elkaar geslagen de dag na Kiev Pride nadat ze op TV als transgender verschenen. De Oekraïense politie wilde hun zaken niet behandelen.

Gewone asielprocedure

Oud-staatssecretaris Klaas Dijkhoff verklaarde op 7 juli 2017: ‘LHBTI-ers afkomstig uit conflictgebied zullen in de gewone asielprocedure worden opgenomen. Hen zal niet worden tegengeworpen dat zij afkomstig zijn uit een veilig land van herkomst.’

In de praktijk ziet LGBT Asylum Support dat de IND anders oordeelt dan het standpunt van de oud-staatssecretaris, dat de huidige staatssecretaris heeft overgenomen. Zo werd vorige week nog een LHBTI-asielzoeker uit Donetsk, conflictgebied, na een verkorte procedure in Ter Apel op straat gezet.

Bewijs

‘Het is echt ongekend. We weten al langer dat Oekraïne geen veilig land is voor LHBTI-ers. Nu er ook nog eens bewijs is dat een vooraanstaand LHBTI-journalist in Oekraïne gemarteld is door leden van de veiligheidsdienst SBU, staat het begrip ‘veilig land van herkomst’ zelfs voor heel Oekraïne ter discussie’, betoogt Kortekaas.

‘Bij de beoordeling of een land aangemerkt kan worden als veilig land van herkomst wordt onder meer meegenomen of mensenrechtenverdragen worden nageleefd. We hebben hier te maken met zeer ernstige martelingen en dus schendingen van de mensenrechten.’

Terugsturen

Amnesty International heeft recent aangegeven dat schendingen van de mensenrechten in toenemende mate voorkomen bij LHBTI-ers in landen die onder Russische invloedssfeer staan. Russische autoriteiten en media promoten doelbewust het idee dat homoseksualiteit typisch iets is vanuit het westen. LGBT Asylum Support heeft de staatssecretaris daarom niet alleen gevraagd deze zaak te onderzoeken, maar ook uit te leggen waarom LHBTI-ers die gevlucht zijn uit oorlogsgebied tegen afspraken in toch teruggestuurd worden.

Gruwelijke details

Volgens LGBT Asylum Support werd de LHBTI-journalist door leden van de geheime Oekraïense Veiligheidsdienst SBU een ijzeren buis in zijn anus naar binnengewerkt. In deze holle buis zat een haak die achterblijft als de buis uit de anus getrokken wordt. Een martelwijze die LGBT Asylum Support tot dusver alleen kende uit verklaringen van Tsjetsjeense LHBTI vluchtelingen.

(Bron: LGBT Asylum Support, foto’s: stills van LGBT Asylum Support waarop naast het hoofd van de gemartelde Oekraïense LHBTI-journalist rechts bovenin de loop van een geweer te zien is, waarmee hij onder schot werd gehouden)

Categorieën:Nieuws