Pride Walk door Zwolle trekt veel deelnemers en publiek

De Pride Walk zaterdagmiddag door de binnenstad van Zwolle trok veel deelnemers. Er liepen vele honderden mensen mee. Organisator Gina Maria schatte na afloop ‘dat het er misschien wel een kleine duizend waren’.

In de binnenstad werden ze gadegeslagen door winkelend publiek dat op sommige plaatsen rijden dik stond.

Onder de deelnemers was een aantal Russische lhbti-plus-asielzoekers die zichtbaar aangedaan waren dat ze helemaal zichzelf konden zijn op straat.

Ook diverse organisaties liepen mee, waaronder de GGD en Roze In Blauw.

De stoet vertrok even na twee uur vanuit Park de Wezenlanden om dik een uur later te eindigen op het Rodetorenplein. Een deel van de Pride Walk liep dwars door de Grote Kerk, waar tijdens Zwolle Pride het Gespreksplein is ingericht. Belangstellenden kunnen daar in gesprek met vertegenwoordigers van verschillende organisaties.

Zondag is de laatste dag van de Pride, ook dan zijn er diverse activiteiten., waaronder een concert met klassieke muziek van queer-compinisten.

