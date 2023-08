Roze Golf 27-08: De Zwolse parade en het gespreksplein

on

Drie dagen Zwolle Pride met protest in de vorm van een parade door de stad en verbinding door kunst en cultuur.

In de Roze Golf een sfeerverslag van Zwolle Pride.

Ook een gesprek over de Syrische tweeling die door toedoen van IND en COA gedwongen van elkaar gescheiden leven. Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support vertelt over de tweeling.

Waar te beluisteren?

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond om 18:00 uur staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De nieuwste radioversie is ook elke zondagmiddag uiterlijk vanaf 18:00 uur op de site van RTV Oost te vinden.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel