Zwolle Pride met zaterdag de Pride Walk door de binnenstad

In Zwolle is de Zwolle Pride van start gegaan. Eén van de hoogtepunten is zaterdagmiddag de Pride Walk door de binnenstad.

Meelopen kan. Vanaf half twee is het verzamelen in Park de Wezenlanden, om twee uur vertrekt de stoet om naar verwachting rond vier uur aan te komen op het Rodetorenplein. Daar treden tot middernacht diverse artiesten op.

De Pride Walk gaat zaterdagmiddag dwars door het Academiehuis. De hele dag is in het Academiehuis het Gespreksplein open, waar je over allerlei onderwerpen met anderen in gesprek kunt.

In Museum Anno an de Melkmarkt zijn ook diverse activiteiten die in het teken staan van Zwolle Pride.

Zondag is in het Academiehuis om 19:00 een Roze Viering.

Vrijdagochtend was er een symposium over diversiteit en inclusie op de werkvloer. Een registratie van het symposium is hieronder te zien.

Luisteren en kijken

Een gesprek over Zwolle Pride kun je hier beluisteren.

In de komende Roze Golf een sfeerimpressie van de Pride.

(Foto: Peperbus Zwolle tijdens Coming Outdag 2022 – Wim Eeftink)

