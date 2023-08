Groot feest in Apeldoorn om officiële start Pride 055 te vieren

on

Het duurt nog even, maar op zaterdag 4 november is er een groot lhbti-plus-feest in het centrum van Apeldoorn.

De aankondiging komt van het bestuur van Pride 055 en het feest is bedoeld om te vieren dat de organisatie sinds kort een echte stichting is geworden.

De stichting heeft als doel ‘in de gemeente Apeldoorn onderling contact bevorderen, zichtbaarheid, (zelf)acceptatie, participatie, emancipatie en integratie van alle mensen die niet passen in het traditionele plaatje heteroseksueel en/of man/vrouw.’

Er zijn inmiddels vier bestuursleden en zes werkgroepleden die zich vrijwillig inzetten voor lhbti-plussers in de gemeente. De stichting kan nog vrijwilligers gebruiken ‘om samen te bouwen aan een divers en inclusief Apeldoorn.’ Daarvoor wil de stichting activiteiten ontplooien op het gebied van onderwijs, religie, politiek en sport.

Pridecafé

De vrijwilligers van Pride 055 zijn inmiddels een jaar actief met een maandelijks Pridecafé. Ook haalden ze in mei dit jaar de fototentoonstelling ‘Oud Roze’ naar de stad.

De zomerstop van het Pridecafé zit erop; de eerstvolgende bijeenkomst is op donderdagavond 14 september in Café Teun aan de Kapelstraat 4 in Apeldoorn.

(Bron en foto: Pride 055. Van links naar rechts het bestuur van Pride 055: Tim Kort, voorzitter, Suzanne Loeff vice-voorzitter, Nick Hoogkamp secretaris en Paul Brommet, penningmeester)

