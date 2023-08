Generaal in Italië weg na boek over ‘dictatuur van minderheden’

on

Het boek’ Il mondo al contrario’ (De wereld op z’n kop) van generaal Roberto Vannacci veroorzaakt verhitte debatten in Italië.

In het in eigen beheer uitgegeven boek spreekt Vannacci van de ‘dictatuur van de minderheden’ als hij het heeft over lhbti-plussers.

De generaal, die in Afghanistan en Irak diende, schrijft in zijn boek onder meer dat homoseksuelen niet normaal zijn.

Verder schrijft hij dat er een ‘internationale homolobby’ is die de wereld probeert te hersenspoelen.

Hij bekritiseert het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht en is tegen het plan om ook in Italië adoptierechten voor homoparen in te voeren. De generaal heeft ook zware kritiek op draagmoederschap, dat in Italië verboden is.

Bestseller

In het boek, dat inmiddels het bestverkochte boek in Italië is, haalt hij ook uit naar feministen en migranten. Zo vraagt hij zich af of zwarte mensen Italiaans kunnen zijn, verwijzend naar Paola Egonu, een Italiaanse volleybalinternational geboren in Italië uit Nigeriaanse ouders.

Minister van Defensie Guido Crosetto, partijgenoot van premier Girogia Meloni, is niet blij met de uitlatingen van de generaal die ‘het leger, het ministerie van Defensie en de grondwet in diskrediet brengen’.

Deze week werd de generaal vervangen door zijn plaatsvervanger. Er loopt een tuchtprocedure tegen hem.

Het boek heeft geleid tot een golf van verontwaardigde reacties van linkse politici, terwijl rechtse en extreemrechtse parlementsleden zwijgen.

Verkiesbaar

De media speculeren dat Vannacci zich volgend jaar kandidaat zou kunnen stellen voor een zetel in het Europees Parlement in de gelederen van de rechtse regeringspartij Lega.

Vannacci verdedigde zich op de televisiezender Rete 4. Hij had de storm van verontwaardiging niet verwacht voor een boek dat ‘mijn gedachten verwoordt zonder iemand te beledigen’.

(Bron: Reuters, Die Presse; foto: Facebook)

