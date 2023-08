Winkelier in Californië doodgeschoten vanwege regenboogvlag

on

De eigenaresse van een kledingwinkel in Californië is vrijdag voor haar winkel doodgeschoten door een man die homofobe opmerkingen had gemaakt.

Laura Ann Carleton had een regenboogvlag bij haar winkel opgehangen uit solidariteit met de lhbti-plus-gemeenschap in haar woonplaats Cedar Glen in San Bernadino County.

‘LHBT-dictatuur’

De regenboogvlag was voor de man aanleiding om bij de eigenaresse te klagen en er kleinerende opmerkingen over te maken. Op een gegeven moment greep hij zijn wapen en schoot de 66-jarige vrouw neer, waarna hij er vandoor ging.

Politieagenten zagen de man enkele kilometers verderop lopen. Toen ze hem wilden aanhouden, schoot hij op de agenten die terugschoten en hem dodelijk verwonden.

De man zou geregeld homofobe teksten hebben geplaatst op social media, waaronder de tekst: ‘We moeten stoppen met het sluiten van compromissen over deze LHBT-dictatuur…Echte volgelingen van Christus MOETEN deze domme indoctrinatie van de LHBT-agenda NIET en NOOIT TOLEREREN in het huwelijk of in onze eigen bedrijven.’

Meer aanvallen

De moord volgt op een toename van anti-lhbti-plus-aanvallen en haatdragende retoriek in het hele land.

De belangenorganisatie Equality California meldt dat zij een ‘een scherpe toename heeft gedocumenteerd van de anti-lhbti-plus-retoriek die wordt geuit door extreemrechtse extremisten en haatgroepen, retoriek die heeft geresulteerd in fysieke intimidatie, intimidatie en gewelddaden.’

‘Tussen juni 2022 en april 2023 vonden meer dan 350 anti-lhbti-plus-incidenten plaats, vergezeld van de introductie van meer dan 500 anti-lhbti-plus-wetten die alleen al in 2023 in het hele land werden geïntroduceerd. Deze haat ontstaat niet in een vacuüm; het maakt allemaal deel uit van een reactie op de vooruitgang die de lhbti-plus-gemeenschap heeft geboekt. We moeten ons blijven verzetten tegen deze opkomende golf van haat.’

(Bron: ABC News, Equality California, New York Post; foto: screenshot ABC News)

