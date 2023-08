‘COA scheidt een uit Syrië gevluchte homoseksuele tweeling’

on

Het COA heeft een uit Syrië gevluchte homoseksuele tweeling van elkaar gescheiden. Dat is in strijd met artikel 7 van Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, stelt LGBT Asylum Support.

De stichting, die lhbti-plus-asielzoekers bijstaat, heeft aan de bel getrokken bij het COA, de demissionair staatssecretaris voor asiel en migratie en bij de leden van de Tweede Kamer.

De tweeling van 25 vroeg begin juli asiel aan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het COA plaatste hen samen in één van de lhbti-plus units aan de rand van het aanmeldcentrum. Samen kregen ze een uitnodiging voor een zogenoemd aanmeldgehoor bij de IND op 10 augustus 2023.

Maar een IND-medewerker annuleerde één van de geplande gehoren omdat her geen tijd was voor twee gehoren. Na zo’n gehoor worden asielzoekers overgeplaatst naar een andere opvanglocatie. Door deze gang van zaken werd er een van de twee overgeplaatst, de andere bleef achter in Ter Apel.

Volgens LGBT Asylum Support is de tweeling nog nooit van elkaar gescheiden geweest en protesteert tegen het uit elkaar halen van de twee onder verwijzing naar Artikel 7 van het EVRM dat de eerbiediging van het privé-leven en van het familie- en gezinsleven garandeert.

