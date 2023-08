Prideweek in Praag van start met optredens diverse artiesten

on

In Praag is maandagavond de prideweek van start gegaan met optredens van diverse artiesten. Het is de dertiende keer dat in Praag een pride wordt gehouden.

Het Střelecký ostrov in het centrum van Praag is omgebouwd tot Pride Village en is de hele week het centrum van de festiviteiten. In totaal zijn er 190 evenementen op diverse locaties in de stad.

Minister van Buitenlandse Zaken, Jan Lipavský, gaf het startschot voor de week.

Tsjechië loopt op het gebied van wetgeving achter bij veel landen in West-Europa, maar het land is veel liberaler dan de buurlanden, met name in het oosten.

Huwelijk

De belangrijkste eis van de Tsjechische lhbti-plus-gemeenschap is de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Het land kent wel het geregistreerd partnerschap, maar de verschillen met het burgerlijk huwelijk zijn groot. Er zijn in heet Tsjechië veertien kantoren waar paren van gelijk geslacht zich kunnen laten registreren, terwijl een burgerlijk huwelijk in elke plaats gesloten kan worden.

In de politiek wordt al enige tijd gedebatteerd over de openstelling van het burgerlijk huwelijk.

Traditie

Het thema van de Prideweek is dit jaar ‘Traditie’. De organisatoren willen met dit thema benadrukken dat lhbti-plussers altijd al deel hebben uitgemaakt van de samenleving. Diverse lezingen staan in het teken van het thema.

Verder zijn er veel roze films te zien, zijn er sportevenementen en tentoonstellingen, onder meer met werk van de Oekraïense kunstenaar en fotograaf Anthon Shebetko. Zijn fotoserie ‘We Were Here’ laat de ervaringen van lhbti-soldaten in het Oekraïense leger zien.

Steun

Zaterdag is de Rainbow Parade door het centrum van Praag, met DJ’s die langs de route staan.

De Pride week wordt gesteund door diverse multinationals en heeft de burgemeester van Praag, Bohuslav Svoboda, als beschermheer. Ook krijgt de organisatie steun van de minister van Binnenlandse Zaken Vít Rakušan.

(Bron: Prague Monitor, Radio Prague International; screenshot Twitter)

