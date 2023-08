Roze Golf 0608: Aparte opvang lhbti-plussers moet er komen

on

Zo’n tweehonderd lhbti-plus-asielzoekers hebben zaterdag tijdens de Canal Parade in Amsterdam geprotesteerd om aandacht te vragen voor de onveiligheid in asielzoekerscentra in Nederland.

Op de Letjesbrug aan het begin van de route van de boten, hadden ze zich verzameld en spandoeken opgehangen.

Uit een inventarisatie van LGBT Asylum Support blijkt dat twee derde van de lhbti-plus-asielzoekers te maken heeft met discriminatie in de opvang. Dat soms tot fysiek geweld met letsel tot gevolg. De stichting die lhbti-plus-asielzoekers bijstaat pleit al jaren voor aparte opvangunits en wil nu met een petitie de politiek tot actie bewegen.

‘De staatssecretaris moet met beleid komen, zodat er lhbti-plus-units worden ingericht bij alle azc’s’, zegt Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support in de Roze Golf van deze week. ‘De problemen zijn zo groot en over zoveel jaren, dat er nu echt beleid moet komen, maar de staatssecretaris stelt zich op het standpunt dat een azc een afspiegeling moet zijn onze maatschappij, maar dat is het nooit. Het is een afspiegeling van maatschappijen van landen waar juist deze groep voor gevlucht is.’

Mensen die vanwege hun geaardheid het land ontvluchten komen in de Nederlandse opvang terecht tussen homofobe landgenoten. ‘Dat is wat er gebeurd en waar we sinds 2016 aandacht voor vragen. Artikel 1 van de Grondwet is duidelijk: discriminatie is in Nederland verboden. Lhbti-plus-asielzoekers willen bescherming krijgen, want die kregen ze juist niet in het land van herkomst.’

Waar te beluisteren?

De Roze Golf is beschikbaar als podcast. Elke zondagavond om 18:00 uur staat een nieuwe aflevering klaar. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

De radioversie van de Roze Golf is elke maandag te horen bij Radio Zwolle tussen 14:00 en 15:00 uur en elke dinsdag tussen 19:00 en 20:00 uur via AaFM, de lokale omroep van Almelo. Terugluisteren kan ook via de site van AaFM.

De nieuwste radioversie is op de site van RTV Oost te vinden.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws