Homomannen in Amerika met vaste relatie mogen bloed geven

De beperkingen om bloed te doneren voor mannen die seks hebben mat andere mannen worden opgeheven in Amerika.

Tot nog toe mochten deze mannen drie maanden lang geen seks hebben gehad als ze bloed wilden geven, ook niet als ze een vaste monogame relatie hadden.

Het Amerikaanse Rode Kruis past de regels aan op advies van het Amerikaanse voedsel- en geneesmiddelenbureau FDA en kiest ervoor om voortaan dezelfde geschiktheidsvragen te stellen aan alle donoren, ongeacht hun geslacht of seksuele voorkeur. ‘Ze zullen nu worden beoordeeld op basis van hun individuele risicofactoren’, aldus het Rode Kruis. ‘Deze verandering betekent dat veel gezonde individuen die voorheen niet konden geven, nu hun gemeenschap kunnen ondersteunen door bloed te doneren.’

Een uitzondering wordt gemaakt voor mannen die in de drie maanden voor de donatie anale seks hebben gehad met een nieuwe partner of met meerdere partners. Die moeten nog drie maanden wachten met bloed doneren.

Ook mensen die positief zijn getest op hiv of medicijnen gebruiken om hiv-infectie te voorkomen, kunnen nog steeds geen bloed doneren.

Tijdens de aidsepidemie in de jaren 80 werden mannen die seks hebben met andere mannen uitgesloten van het geven van bloed. De regels werden later versoepeld. Sinds 2015 moesten homo’s twaalf maanden wachten; vanaf 2020 werd de wachttijd drie maanden.

Nederland

Per 1 januari dit jaar zijn de regels in Nederland aangepast. Het gedrag van mannen die seks hebben met mannen is bepalend voor het al dan niet mogen doneren van bloed.

België

In België mogen mannen vier maanden geen seks hebben gehad met andere mannen als ze bloed willen geven. Dat geldt ook voor mannen met een monogame relatie en een vaste partner. Meer informatie daarover bij het Rode Kruis Vlaanderen.

(Bron: AD, VRT; screenshot ZDF)

