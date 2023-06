Zaterdag Pride Walk en Pride Festival in Zutphen

on

Zaterdag is er voor het eerst een Pride Festival in Zutphen. Het festival wordt voorafgegaan door een Pride Walk door het centrum.

De Pride Walk start om 16:00 uur op het plein voor het stadhuis aan de ’s Gravenhof 2. De wandeling duurt ongeveer een half uur .

Het Pride Festival wordt gehouden in Dat Bolwerck aan de Zaadmarkt 112 in Zutphen. Er zijn lezingen, over onder meer de geschiedenis van LHBTI-emancipatie en over de inclusieve samenlevingen., er is muziek en poëzie. Kijk hier voor het complete programma.

