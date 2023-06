Voetballers Wout en Maud breken lans voor homoacceptatie  

on

FC Twentespelers Wout Brama en Maud Roetgering breken met hun kinderboek Wout & Maud en het geheim van de trainer, een lans voor homoacceptatie in het voetbal.

In het boek beleven hoofdrolspelers Wout & Maud, gebaseerd op hun eigen karakters, talloze voetbalavonturen. Maar er zitten ook maatschappelijke thema’s in verwerkt als diversiteit, inclusiviteit en homoacceptatie. ‘Het is een pijnlijk besef dat er voetballers zijn die niet zichzelf zijn.’

Brama realiseerde zich hoe verschillend zijn carrière en die van Maud zijn verlopen. Hij zag er een kinderboek in en begin 2022 gingen de twee aan de slag. Ze besloten alles zelf te regelen, ook het uitgeven van het boek. Alleen voor het schrijven zochten ze hulp. ‘Anders was het een heel dun boek geworden’, lacht Brama.

Ze kwamen uit bij Annemarie van der Eem, die ze overlaadden met verhalen over hoe zij waren als respectievelijk als 11- en 13-jarigen.

‘De karakters komen voor 95 procent overeen met hoe Wout en ik waren op die leeftijd’, legt Roetgering uit.

‘Leuk leesvoer’

‘Ik was een van de eerste vrouwen die het voetbalpad bewandelde. Dat was en is niet te vergelijken met het mannenvoetbal’, aldus Roetgering, die benadrukt dat het boek ook gewoon ‘leuk leesvoer’ is. ‘Het is een spannend avonturenboek met humor en veel verrassingen. Maar wel met een boodschap.’

In het boek komt een passage voor, waarin Wout meezingt in het stadion met een lied over homo’s, terwijl Maud haar lippen stijf op elkaar houdt.

‘Dat gebeurt denk ik met heel veel supporters op die manier. Die zingen mee zonder te beseffen dat ze daarmee bepaalde groepen pijn doen.’ Brama hoopt dat door dit te beschrijven, kinderen erover gaan nadenken. ‘We hopen een klein steentje bij te dragen aan deze ontwikkeling.’

Laatste wedstrijd

De 36-jarige Brama speelt zondag in Rotterdam zijn laatste wedstrijd als profvoetballer in de wedstrijd tegen Sparta. Het boek werd vrijdag gepresenteerd in De Lutte.

(Bron: NOS, RTV Oost; foto: RTV Oost/Job Vaarhorst)

