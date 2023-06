on

Elke eerste vrijdag van de maand is de mannenontmoetingsavond Men Meet Men van COC Deventer.

De avond wordt gehouden in de kelder van de Vrijmetselaars aan de Rijkmanstraat 10.

De deur gaat open om 20:00 uur voor homo- en biseksuele mannen vanaf 18 jaar.

De avond is vooral bedoeld voor mannen die gezellig willen bijkletsen of andere mannen willen leren kennen. De toegang is gratis.

Categorieën:Agenda, Overijssel