Rechtszaak tegen anti-LHBTI-wet Oeganda in voorbereiding

Mensenrechtenadvocaten bereiden een zaak bij het Hooggerechtshof voor, nu de Oegandese president Yoweri Museveni maandag de strenge anti-LHBTI-wet heeft ondertekend.

De eigenaar van de krant The Independent Andrew Mwenda, kondigde eerder al aan naar het Hooggerechtshof te zullen stappen als president Yoweri Museveni de anti-LHBTI- wet zou ondertekenen (foto).

De Oegandese activiste Kasha Jacqueline noemde de ondertekening ‘Een donkere dag voor de mensenrechten van LGBTQIA+ en bondgenoten’.

‘Ondermijning strijd tegen aids’

Leiders van het Wereldfonds, UNAIDS en PEPFAR hebben een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin ze de ondertekening door Museveni betreuren omdat het de vooruitgang in de strijd tegen aids zal ondermijnen door mensen te stigmatiseren die het meeste risico lopen op hiv-infectie en barrières op te werpen voor hiv-behandeling.

‘De voortgang van Oeganda op het gebied van de hiv-respons is nu ernstig in gevaar. LHBTI-Plus-mensen in Oeganda vrezen steeds meer voor hun veiligheid en steeds meer mensen worden ontmoedigd om essentiële gezondheidsdiensten te bezoeken uit angst voor aanvallen, straffen en verdere marginalisering’, aldus de verklaring.

‘Verwoestende klap’

De Keniaanse LHBTI-Plus-belangenbehartigingsgroep Galck verklaarde: ‘Het aannemen van de anti-homoseksualiteitswet in Oeganda is een verwoestende klap voor de LHBTI-Plus-gemeenschap in het land. Ons hart gaat uit naar iedereen die getroffen is door deze discriminerende wet, terwijl we elke vorm van onderdrukking veroordelen en opkomen voor het recht om vrij en authentiek lief te hebben.’

De Noorse minister van buitenlandse zaken, Anniken Huitfeldt, verklaarde: ‘Deze wet vormt een bedreiging voor de mensenrechten en vergroot de vervolging en discriminatie van alle Oegandezen. Noorwegen is te allen tijde en onder alle omstandigheden resoluut tegen het gebruik van de doodstraf.’

Dominee Jide Macauley, een Anglo-Nigeriaanse LHBTI-Plus-rechtenactivist in het Verenigd Koninkrijk, promootte een petitie waarin werd opgeroepen tot een reisverbod voor Oegandese parlementsleden en geestelijken die de anti-homoseksualiteitswet steunden.

‘Daad van bejaarde dictator’

Museveni’s goedkeuring van het wetsvoorstel was de daad van ‘een bejaarde dictator die in de greep is om de macht vast te houden’, verklaarde Melanie Nathan, leider van de in de VS gevestigde African Human Rights Coalition.. ‘De hype in het land voor de noodzaak van dergelijke wetgeving onder de bevolking volgt op een decennium of meer van zondebokken en leugens die homo’s, lesbiennes, trans- en biseksuele mensen regelrecht verantwoordelijk stelden voor de kwalen van het land, een land dat zo doordrenkt is van corruptie en onderdrukking van vrijheden.’

‘Dit heeft Museveni zijn perfecte schild gegeven om zich achter te verschuilen en de echte redenen voor de problemen van het land af te wenden, met zijn traject dat doet denken aan Hitlers greep op Duitsland, waar Joden het doelwit werden en eindigden in genocide. De weg naar de wetgeving, de zondebok erachter, de voorlopige wetten en de jachten leveren op dit moment allemaal veel onderduikers op, terwijl anderen vluchten.’

(Bron: RightsAfrica; foto: State House Uganda)

