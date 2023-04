‘Hoogste rechter Oeganda moet oordelen over anti-LHBTI-wet’

on

De eigenaar van de krant The Independent Andrew Mwenda, stapt naar het Hooggerechtshof als president Yoweri Museveni de anti-LHBTI- wet ondertekent, die door het parlement eind maart werd aangenomen.

‘Als Museveni deze anti-homoseksualiteitswet ondertekent, beloof ik je dat ik, Andrew Mwenda, naar het Grondwettelijk Hof zal gaan om het aan te vechten’, zei Mwenda in een uitzending van NTV-Uganda.

Andrew Mwenda was tien jaar geleden een van de mensen die met succes een petitie tegen een soortgelijk wetsvoorstel indiende.

Zijn grootste zorg is dat Oeganda zich vervreemd van de westerse wereld als de wet van kracht wordt. Toeristen en investeerders zullen het land mijden, betoogde hij.

Mwenda vroeg zich af hoe de wet kan worden gehandhaafd, aangezien homoseksuele activiteiten privé-‘slaapkameraangelegenheden’ zijn.

‘Als ik in de privacy van mijn slaapkamer zit met een medemens die ook instemt, betekent dit dat wij tweeën instemmen. Waarom wil je dat strafbaar stellen?’, vroeg hij zich af.

Stilte

Sinds het wetsvoorstel is aangenomen, hebben president Museveni en First Lady Janet Museveni geen verklaring afgegeven of getweet over het wetsvoorstel.

Voorafgaand aan het debat en de goedkeuring van het wetsvoorstel in het parlement, gebruikten Museveni (foto) en de First Lady grof taalgebruik tegen LHBTI-Plussers. De president noemde ze afwijkend, terwijl de First Lady ze omschreef als seksuele perverselingen en zieke mensen die hulp nodig hebben.

Na het aannemen van de anti-LHBTI-wet is de druk op Oeganda toegenomen op president Museveni om een ​​veto uit te spreken over de wet.

(Bron: Rights Africa)

