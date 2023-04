LHBTI-centra in heel Frankrijk steeds vaker doelwit vandalisme

on

In heel Frankrijk is er sprake van een toename van vandalisme gericht tegen LHBTI-centra. ‘Het vandalisme neemt toe in Frankrijk’, zegt Jean-Christophe Testu, de voorzitter van de Fédération LGBTI+.

‘Het is geen gevoel maar een ervaring, de meldingen worden steeds talrijker.’

De meldingen over vandalisme komen onder meer uit Arras, Tours en Saint-Densi, maar actuele cijfers zijn er niet.

In Tours was het pand van de LHBTI-Plus gemeenschap van de regio Touraine vier keer het doelwit van vandalen in amper twee maanden tijd.

‘We gaan niet tegen elkaar liegen, het schokt ons’, zegt Quentin Bouttet, co-president van het Touraine-centrum. Hij is bezorgd over de veiligheid van bezoekers.

‘Het is symbolisch sterk geweld omdat we de enige LHBTI-plek in de stad zijn. Ze vallen niet alleen een plek aan, ze vallen de gemeenschap aan.’

In Tours werd eerder deze week een onderzoek geopend en een klacht ingediend. Politiepatrouilles zullen worden versterkt rond het doelwit, camera’s, een metalen gordijn en een alarm zullen worden geïnstalleerd.

Brandstichting

Het meest extreme geval van vandalisme was op het eiland Réunion. Het LHBTI-Plus-centrum van OriZon werd in februari in brand gestoken (foto) en er werden homofobie teksten op de muren gekalkt.

‘Het was niet de eerste keer dat we werden aangevallen’, zegt Xylric Lepinay, voorzitter van het centrum. ‘Het pand was a; eens met stenen bekogeld. Veel van de leden waren na de brand in tranen en hadden het gevoel dat ze in rouw waren.’

‘Niet kordaat genoeg’

In Arras (Pas-de-Calais) is Romain Hequet, voorzitter van Fiertés Pas-de-Calais, het beu om telkens weer spuug op te moeten ruimen of stickers te moeten verwijderen met homofobe teksten die op de ruiten worden geplakt. De regenboogvlag is sinds september vorig jaar al zes keer vernield terug gevonden. Hequet vindt de reactie van de autoriteiten niet kordaat genoeg.

Vier keer aangifte

Ook het LHBTI-centrum Nosig in Nantes is geregeld doelwit van vandalen. Sinds vorig jaar wordt het pand geregeld bekogeld met flessen, worden er Keltische kruizen op de gevel gekalkt en worden sloten vastgelijmd. In 2022 werd er vier keer aangifte gedaan van vandalisme, zonder resultaat. ‘Elke keer is het een gevecht op het politiebureau om ze te classificeren als homofobe daden’, zegt Violette Cordaro van het centrum.

‘Te veel ruimte’

Volgens Jean-Christophe Testu ‘is er een getoonde en opzettelijke wens om het bestaan ​​van homoseksuele, biseksuele, transgender of queer mensen te schaden en te ontkennen’. ‘

‘Het is duidelijk dat we te veel ruimte innemen’, zegt Xylric Lepinay, ‘Ze willen ons uit de openbare ruimte laten verdwijnen, maar dat gaat ons niet tegenhouden.’

Maatregelen

Vorige week beloofde minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin nieuwe maatregelen in de strijd tegen homofobie. Op het programma staat het in kaart brengen van ‘plaatsen waar het meeste geweld tegen LHBTI-mensen is’ om daar bewakingscamera’s te installeren en politiemensen te trainen hoe om te gaan met homofoob-geweld.

(Bron: BFMTV; screenshot: Réunion la 1ère)







