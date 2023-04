Pride Photo-tentoonstelling vanaf maandag in Enschede

on

De Pride Photo-tentoonstelling 2023 is vanaf maandag te zien aan het Van Loenshof in het centrum van Enschede.

Het thema dit jaar is The Process of Change, het proces van verandering. ‘De LHBTI-Plus gemeenschap is continu op zoek naar nieuwe wegen en vormen om zich te uiten en diversiteit te vieren. Een veranderingsproces dat de norm uitdaagt en oprekt. Met grote en kleine stappen, creativiteit, vechtlust en veerkracht weet de gemeenschap weer de horizon te verbreden en haar bestaansrecht te bevestigen’, aldus de Stichting Pride Photo in een toelichting

De gratis openlucht tentoonstelling bestaat uit 20 panelen, elk met een korte beschrijving en een QR-code.

De tentoonstelling stond de afgelopen weken in Amsterdam en is tot met 18 mei in Enschede te zien. Daarna verhuizen de panelen naar Utrecht.

De tentoonstelling leidde vorig jaar tot ophef. In diverse plaatsen werden panelen beklad.

Bij de foto: Alireza Goudarzi Weerstand

Ardavan is 27 jaar oud en hij is homo. Hij woonde in Iran voordat hij door zijn familie met de dood werd bedreigd omdat hij zijn genderidentiteit had onthuld. Hij wordt gedwongen zijn toevlucht te zoeken in Turkije om zijn leven te redden en een veilig land te vinden.

