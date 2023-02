Woensdag herdenking Pride-icoon Axe Leito in Amsterdam

on

In Amsterdam is woensdag een herdenkingsbijeenkomst voor de zaterdag overleden Axe Leito. Hij was ambassadeur van de Amsterdam Pride en Mister Leather Netherlands.

De 42-jarige Axe Leito werd geboren op Curaçao, kwam op zijn dertiende naar Nederland en groeide de afgelopen jaren uit tot een van de bekendste en meest invloedrijke figuren van de LHBTI-Plus-gemeenschap.

Het veroveren van de titel Mr. Leather Netherlands was op Curaçao dan ook groot nieuws. Hij gaf interviews voor televisie en kranten en sprak naast zijn fetisj voor leer ook openhartig over thema’s als hiv en condoomgebruik.

‘Ik ben verschrikkelijk verdrietig’, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug op Twitter. ‘We moeten afscheid nemen van Axe en dat doet oprecht zo veel pijn. Je wilde mensen helpen en inspireren en dat deed je ook met volle overgave. Ik ben blij dat je in mijn leven kwam en ik een stukje met je mee mocht lopen’.

Woensdag vanaf 17:30 uur is er een bijeenkomst bij het Homomonument in Amsterdam om het leven van Axe te vieren. Zijn partner Robin en enkele van zijn naasten zullen hun herinnering aan Axe delen.

Over de doodsoorzaak van Axe Leito is niets bekendgemaakt.

(Bron: AD, Facebook; foto Pride Amsterdam)

