Homoseksuele asielzoeker moet van IND terug naar Iran

De IND stuurt een homoseksuele man uit Iran terug naar zijn vaderland. De man vroeg acht jaar geleden asiel aan in Nederland, maar de IND geloofde niet dat hij homoseksueel is.

De asielzoeker durfde bij zijn eerste aanvraag niet te zeggen dat hij op mannen valt. ‘Ik dacht dat Nederland net zo gevaarlijk was als Iran en ik wist niet dat ik asiel kon aanvragen op basis van homoseksualiteit’, vertelt de man in het boek ‘Niet Gay Genoeg – De Naakte Waarheid’, dat vorig jaar werd uitgegeven door LGBT Asylum Support.

Bij de tweede procedure vroeg hij wel asiel aan vanwege zijn homoseksualiteit, maar de IND geloofde hem niet, ondanks positieve uitspraken van twee verschillende rechters die anders concludeerden.

In plaats van een nieuw gehoor na een laatste positieve en hoopvolle uitspraak van de rechter, bracht de IND meer dan een half jaar later opnieuw een voornemen uit om hem nogmaals af te wijzen.

LGBT Asylum Support trok aan de bel en heeft de directeur van de IND aangeschreven met een zeer kritische brief met onder meer het verzoek om intrekking van het voornemen om de asielaanvraag van deze man af te wijzen

Na acht jaar wachten is de asielzoeker volledig ten einde raad, zegt LGBT Asylum Support. Daar besloot hij zelf dse IOM (Internationale Organisatie voor Migratie ) te benaderen om terug te kunnen keren naar Iran.

‘Het is voor hem levensgevaarlijk als openlijk homoseksueel en politiek actief terug naar Iran te keren’, zegt Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support die hem gedurende zijn procedures heeft bijgestaan. ‘Hier slaat het systeem werkelijk volledig op hol. Want met welk risico kan je iemand die in Nederland openlijk homo is terugsturen naar een homofoob land. Waar is hier de IND die juist bescherming moet bieden aan hen die dit nodig hebben. Want in basis wil de IND hun gebrekkige wijze van toetsen niet toegeven ondanks uitspraken van rechters. Hoe veilig is Nederland dan nog voor kwetsbare LHBTI-Plus asielzoekers die hier bescherming zoeken, maar niet erkent worden.’

(Bron: LGBT Asylum Support; Afbeelding: LGBT Asylum Support, foto: Mona van den Berg)

