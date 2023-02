Provincies Gelderland en Overijssel houden roze enquête

on

Waar voel jij je veilig, en waar niet? Is er ruimte voor jouw identiteit als je sport? Hoe ga jij om met ongewenst gedrag? Heb je een idee wat er beter kan?

De Regenboogprovincies Gelderland en Overijssel geven voor de tweede keer opdracht om te onderzoeken hoe het gesteld is met het welbevinden en de acceptatie van LHBTI-Plussers in beide provincies. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Vizier en de Radboud Universiteit.

De vragenlijst voor dit onderzoek staat open tot 10 maart. Wie meedoet aan de enquête maakt kans op één van de 25 cadeaubonnen naar keuze ter waarde van € 50.

De resultaten van het onderzoek komen in een rapport. In 2019 en 2021 is er al eerder onderzoek gedaan. Met de nieuwe enquête kan worden vastgesteld wat er is veranderd, wat er goed gaat en wat er nog beter kan.

Het rapport is voor de provincies, de gemeenten en de belangenorganisaties een belangrijk hulpmiddel om in te spelen op de ondersteuningsbehoefte bij LHBTI-Plussers.

Categorieën:Agenda, En verder, Overijssel