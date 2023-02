Wilbur Zitman en rapper Soessieo maken lied over pesten

on

De zingende schilder Wilbur Zitman uit Leiden heeft samen met de Amsterdamse rapper Soessieso het lied ‘Nooit meer’ uitgebracht.

Het lied schetst een beeld hoe het is om gepest te worden.

‘Hij en ik hebben allebei een beetje dezelfde achtergrond. We zijn wat kleiner van stuk, hij is Marokkaans en ik heb een Indonesische moeder, en we hebben allebei gemerkt dat we daar vroeger om gepest zijn’, zegt Wilbur Zitman in het radioprogramma ‘De Avond van Sleutelstad’ van de lokale omroep in Leiden over zijn samenwerking met Soessieo, de artiestenaam van Hassan Ouhssayen.

‘We zijn ook nog eens een keer allebei homo en wonen samen met een man, en dat waren eigenlijk allemaal ingrediënten voor dit nummer.’

Met ‘Nooit Meer’, met het refrein van ‘Laat me’ van Ramses Shaffy, hopen de twee artiesten mensen die gepest zijn of gepest worden te steunen. Verder delen ze een boodschap over de waarde van jezelf zijn, en om van jezelf te houden.

(Bron: Sleutelstad; foto: screenshot videoclip)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:En verder