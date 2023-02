Paren van gelijk geslacht in Slovenië kunnen nu ook trouwen

on

Slovenië heeft als eerste Oost-Europese land het burgerlijk huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Ook kunnen paren van gelijk geslacht een kind adopteren.

Volgens de nieuwe wet is het huwelijk is een levenslange verbintenis van twee personen, ongeacht geslacht.

De wijziging was nodig na een uitspraak van de hoogste rechtbank in juli. Het Grondwettelijk Hof oordeelde toen dat koppels van hetzelfde geslacht mogen trouwen en kinderen mogen adopteren.

Als een van de partners een kind heeft uit een eerdere relatie, kan dit nu worden geadopteerd door zijn partner van hetzelfde geslacht.

Minister van Arbeid, Gezin, Sociale Zaken en Gelijke Kansen Luka Mesec: ‘Niemand raakt iets kwijt met deze familiecode. Koppels van hetzelfde geslacht, die door de geschiedenis heen werden gediscrimineerd, kregen echter rechten.’

De regering van Slovenië twitterde: ‘Door het homohuwelijk dezelfde rechten te geven als het heterohuwelijk, sluit Slovenië zich aan bij de meest progressieve en liberale democratieën ter wereld.’

In een verklaring schreef president Nataša Pirc Musar van de Republiek Slovenië:

‘Mensenrechten zijn niet links of rechts. Ze zijn universeel en we hebben ze allemaal. Bovendien worden ze nooit als vanzelfsprekend beschouwd, je moet er elke dag voor vechten.’

‘Naarmate samenlevingen zich ontwikkelen, groeit ook de mensenrechtenwetgeving, die vooroordelen wegneemt en voor iedereen geldt. Daarom ben ik blij en trots dat we vandaag in Slovenië op weg zijn om de rechten van partners van hetzelfde geslacht volledig gelijk te trekken met de rechten van heteroseksuele koppels wat betreft de mogelijkheid om te trouwen en gezamenlijk een kind te adopteren.’

In Slovenië wonen 2,1 miljoen mensen; het land is het veertiende EU-lid dat het huwelijk voor iedereen invoert. Acht jaar geleden sprak een meerderheid van de bevolking zich in een referendum nog uit tegen het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

(Bron: RTVSLO; afbeelding: Twitter)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws