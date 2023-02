Japanse premier waarschuwt voor invoering ‘homohuwelijk’

on

Premier Fumio Kishida van Japan vindt dat ‘extreme voorzichtigheid’ is geboden bij de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

Hij legt oproepen uit het parlement naast zich neer om het huwelijk open te stellen, om zo het beleid van Japan in lijn te brengen met de andere landen van de G-7.

Van de grote democratieën van de G-7 is Japan de enige die geen wettelijk regeling heeft voor paren van gelijk geslacht. Dat geeft volgens de voorstanders van het openstellen van het burgerlijk huwelijk problemen op gebieden als immigratie, erfenissen en medische behandeling.

Ondernemersorganisaties zeggen dat het niet hebben van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht een nadeel is in de strijd om wereldwijd talent.

In mei is er een top van de G-7 in Japan.

‘Het veranderen van het systeem zal alle inwoners van Japan diep raken’, zei Kishida tegen een parlementaire commissie in antwoord op vragen van de plaatsvervangend leider van de Constitutionele Democratische Partij, Chinami Nishimura. Hij zei dat het gaat om de kijk op families, de waarden en ‘dat soort problemen’.

Kishida’s lang regerende en conservatieve Liberaal-Democratische Partij heeft meer steun onder oudere kiezers, die volgens peilingen minder openstaan dan jongere Japanners om LHBTI-rechten te steunen.

Uit een onderzoek dat van november 2021 tot januari 2022 werd uitgevoerd door de krant Mainichi en de Saitama University, blijkt at 71 procent van de respondenten tussen 18 en 29 jaar vindt dat het homohuwelijk wettelijk erkend moet worden. Het aantal daalt tot 25 procent in de leeftijd van 70 en hoger.

Lokale overheden, onder meer in Tokio, hebben geprobeerd ondersteuning te bieden door partnerregistratiesystemen aan te bieden, maar die hebben geen landelijke wettelijke basis, waardoor de relatie niet erkend wordt.

‘De basis van het gezin is de liefde en het vertrouwen die voortkomen uit samen door het leven lopen, lachen, huilen en zorgen maken’, zei actiegroep Marriage For All Japan in een Tweet die reageerde op de opmerkingen van Kishida. ‘Als mensen van gelijk geslacht zouden kunnen trouwen, zou dat helemaal niet veranderen.’

(Bron: Bloomberg;foto: Marriage for all Japan)

Categorieën:Nieuws