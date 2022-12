Roze Golf 01-01: Het nieuwe jaar in met een vooruitblik

on

De voorzitters van COC Deventer en COC Twente-Achterhoek zijn te gast. Aquin Zondag en Freerk Jager blikken vooruit: wat moet er gebeuren het komend jaar en hoe gaan ze dat realiseren?

Ook kijken ze terug op 2022.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 1 januari tussen 22:00 en 23:00 uur en hier op een later tijdstip.

De Roze Golf is ook beschikbaar als podcast. Luisteren kan via Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn en via iTunes.

