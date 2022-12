President van Israël maakt zich zorgen om anti-LHBTI-retoriek

on

President Isaac Herzog van Israël noemt de anti-LHBTI-retoriek van de nieuwe premier Benjamin Netanyahu en zijn nieuwe kabinet zorgwekkend.

Herzog uitte zijn bezorgdheid over de groeiende intolerantie jegens LHBTI-Plussers onder politici die de volgende regering van Israël gaan vormen.

Zo sprak Hertzog (foto) zich uit tegen het voorstel van de Religieuze Zionistische Partij om de discriminatiewetten te wijzigen, waardoor het mogelijk wordt om diensten te weigeren op religieuze gronden. Dat voorstel ‘ondermijnt fundamentele democratische waarden’, aldus de president.

Kandidaat-minister Orit Strock van de Religieuze Zionistische Partij veroorzaakte onrust met het voorstel dat artsen behandelingen mogen weigeren die in strijd zijn met hun religieuze geloof, zolang een andere arts bereid is dezelfde behandeling wel te geven. Het voorstel zou steun krijgen van de nieuwe coalitie.

Democratische waarden

In een reeks tweets zei Herzog dat hij ‘bezorgd’ is over de toegenomen aanvallen op de LHBTI-Plus-gemeenschap. ‘Een situatie waarin burgers in Israël zich bedreigd voelen vanwege hun identiteit of overtuiging, ondermijnt de fundamentele democratische waarden van de staat Israël’, aldus de president.

Beëdiging

De rechtsreligieuze regering onder leiding van Netanyahu wordt donderdag beëdigd. Netanyahu zal dan aan het Israëlische parlement het vertrouwen vragen en starten aan zijn derde ambtstermijn als premier. Het Israëlische parlement, de Knesset, komt voor die stemming tijdens een bijzondere vergadering samen .

Voorafgaand aan de beëdiging probeert het rechtsreligieuze kamp nog een aantal omstreden wetswijzigingen door te drukken.

(Bron: The Times of Israël, GvA; foto : Twitter)

