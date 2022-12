Oproep aan KNVB: grijp altijd in bij discriminerende spreekkoren

on

Wees consequent en durf op te treden tegen discriminerende, antisemitische homofobe en kwetsende spreekkoren in stadions tijdens voetbalwedstrijden. Dat is de oproep aan de KNVB van COC Nederland, alle COC Verenigingen en de Stichting Pride and Sports.

De oproep komt na de veroordeling van PSV door de onafhankelijke tuchtcommissie van de KNVB. De ondertekenaars van de oproep juichen de veroordeling toe, maar constateren dat ingrijpen ‘slechts incidenteel en niet consequent’ gebeurt.

‘Leg wedstrijden stil tijdens spreekkoren ten koste van alle groepen die gediscrimineerd worden. Maak voetbal een spel dat voor iedereen veilig is en laat het een verbinden factor zijn.’

‘Laten we als goed voornemen voor 2023 gezamenlijk actie ondernemen om spreekkoren zoals beschreven verleden tijd te laten zijn.’

De John Blankenstein Foundation was ook bij het opstellen van de oproep betrokken, maar besloot niet te ondertekenen. De organisatie die zich inzet voor het bespreekbaar maken van de acceptatie van LHBT’ers in de sport zou het moment van de oproep niet goed vinden omdat het voetbal in deze periode stil ligt en er daardoor te weinig aandacht zou zijn voor de oproep aan de KNVB.

(Bron: Roze Golf; afbeelding: Oproep aan KNVB)

