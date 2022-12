Help mee aan de laatste Roze Golf-uitzending op Radio Oost

on

Zondag 8 januari komt er na ruim 37 jaar een einde aan de Roze Golf. Het programma wordt niet langer uitgezonden door de regionale omroep.

De programmaleiding vindt een doelgroepprogramma als de Roze Golf niet passen in de nieuwe programmering die maandag 9 januari van start gaat.

Wie wil meewerken aan die laatste uitzending van de Roze Golf op Radio Oost?

Dat kan op allerlei manieren: heb je een herinnering aan het programma, ben je ooit te horen geweest in de Roze Golf, of wil je graag iets kwijt, je standpunt verkondigen als het gaat om roze zaken of een liedje aanvragen? Laat het ons weten: rozegolf@rtvoost.nl.

Zing je (al dan niet) in een band of koor, schrijf je ‘roze’ verhalen of gedichten? Ook welkom!

Roze Golf blijft

Overigens: de Roze Golf mag dan wel verdwijnen van de zender, maar het programma blijft als podcast. Elke zondag staat er een nieuwe podcats voor je klaar. Ook de site met het laatste roze nieuws blijft.

