Oproep: stop opkomst seksueel afwijkend gedrag in Indonesië

Politieke en geestelijke leiders en academici in het regentschap Bogor in de provincie West-Java hebben de regering van de stad Bogor opgeroepen om ‘de opkomst van seksueel afwijkend gedrag’ aan te pakken.

De oproep werd geformuleerd tijdens een bijeenkomst in de Ibn Khaldun University van Bogor (foto).

‘We moedigen ook aan dat het wetgevingsproces, dat een bevestiging bevat van het verbod op lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) -activiteiten in het Bogor-gebied, wordt opgevolgd en gesocialiseerd’, zei Fitrah Ashab, de leider van het Bogor Caring Community Forum.

Fitrah zei dat tot nu toe alleen moslimgeestelijken toezicht houden op LHBT-kwesties in Bogor. Daarom vroeg hij ook de seculiere leiders met maatregelen te komen.

Hij pleitte voor wetgeving die het mogelijk maakt om iedereen die zich bezighoudt met LHBT-activiteiten en andere seksuele afwijkende activiteiten vervolgd kan worden.

Ook wil hij een verbod op toegang van buitenlandse fondsen, mar ook van internationale organisaties en bedrijven die LHBTI-Plussers in Indonesië willen ondersteunen.

‘Niet zwijgen’

‘De regering van de stad Bogor en de regering van het regentschap mogen niet opzettelijk zwijgen in de ogen van het onrecht dat zich al voor onze ogen afspeelt. Alsof hij uitdaagt en wacht op de straf van Allah in de vorm van natuurrampen, zoals in het verhaal van de mensen van Lut’, concludeerde hij.

De bijeenkomst werd bezocht door regionale leiders, religieuze leiders en academici, die de oproep aan de overheid steunen.

(Bron: Republika, foto: Google Streetview)

