Negentien bruiloftsgasten opgepakt bij homohuwelijk in Nigeria

De islamitische politie heeft deze week in de hoofdstad Kano van Noord-Nigeria heeft 19 moslims gearresteerd. Ze waren aanwezig in een uitgaanscentrum bij een huwelijk van een paar van gelijk geslacht.

Het bruidspaar wist te vluchten; de politie is naar hen op zoek.

Volgens een woordvoerder van de politie worden de gasten, 15 mannen en vier vrouwen van allen in de twintig niet bestraft.

In plaats daarvan onderging de groep – waarvan hij zei dat er homo’s en travestieten waren – ‘counseling’, en hun ouders of voogden waren aangespoord om zich te melden.

‘We zullen de weg naar verandering verkennen voordat we ze voor de rechtbank brengen. Eerst adviseren we ze en betrekken we de ouders en we hopen dat ze hun levensstijl veranderen’, aldus de politie woordvoerder.

In Kano is de meerderheid van de bevolking moslim en er is een islamitisch rechtssysteem naast seculier recht.

Homoseksuele handelingen zijn verboden onder beide rechtsstelsels in heel Nigeria, waar de inwoners van het noorden voornamelijk moslim zijn en de mensen in het zuiden grotendeels christen.

Op het ‘misdrijf’ staat een in het seculiere recht een gevangenisstraf van maximaal 14 jaar en en de sharia-wetgeving de doodstraf.

