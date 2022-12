Regenboogpad Nijverdal voor officiële ingebruikname beklad

on

Het regenboogpad in Nijverdal is in de nacht van donderdag op vrijdag besmeurd met witte verf.

De oversteek in de Constantijnstraat wordt vrijdagmiddag officieel in gebruik genomen na een korte bijeenkomst in het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal.

Het stuk tussen de twee rijbanen is in de kleuren van de regenboog geschilderd op initiatief van de LHBTI-Plus-werkgroep van de Hellendoornse gemeenteraad, waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd.

Woordvoerder Roy Zijlstra spreekt in Tubantia over ‘een vervelende, trieste en duidelijk gerichte actie’.

‘Daar word je wel een beetje moedeloos van’’ zegt hij. ‘Dit is een flauwe actie van een enkeling of klein groepje vandalen, dat op deze manier probeert de officiële opening van ons nieuwe regenboogzebrapad te verstieren. Maar helaas voor hen, die gaat gewoon door. Wij laten ons hierdoor niet klein krijgen.’

