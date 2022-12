Regenboogpad in Nijverdal feestelijk in gebruik genomen

on

In Nijverdal is vrijdagmiddag het regenboogpad officieel in gebruik genomen. Door met een aantal mensen drie linten door te knippen, was het pad officieel klaar voor gebruik.

Het regenboogpad ligt in de middengeleider in de oversteekplaats van de Constantijnstraat ter hoogte van de Markt op de hoek met de Spoelerstraat in Nijverdal. Het regenboogpad verbindt de twee officiële zebrapaden.

Voorafgaand aan het officiële moment was er een bijeenkomst in het Huis van Cultuur en Bestuur waar onder andere wethouder Peter Lage Venterink van Inclusie en Roy Zijlstra, CDA-gemeenteraadslid en lid van de LHBTI-Plus-werkgroep van de Hellendoornse gemeenteraad een toespraak hielden.

Het pad is vrijdagochtend schoongemaakt door de gemeente nadat een onbekende met witte verf het pad had bewerkt.

(Bron: Roze Golf; foto’s: Wim Eeftink)

