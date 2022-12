Paars vooral op scholen waar aandacht is voor LHBTI-Plussers

on

Op veel scholen waar aandacht besteed wordt aan Paarse Vrijdag, maakt educatie over LHBTI-Plus-onderwerpen deel uit van het lesprogramma. Dat blijkt uit een enquête van de NOS.

Bijna 650 scholen werd gevraagd mee te doen, 122 scholen vulden de enquête in. Van die 122 zeggen er 118 mee te doen aan Paarse Vrijdag. Op 116 scholen wordt in het lesprogramma aandacht besteed aan LHBTI-Plus onderwerpen.

De vraag is hoe representatief het onderzoek is, maar scholen uit heel Nederland hebben gereageerd. De meeste kwamen uit Noord- en Zuid-Holland (in totaal 42 scholen, waarvan 10 scholen uit Amsterdam en 3 uit Rotterdam), waar procentueel ook de meeste middelbare scholen zitten.

Het is mogelijk dat vooral de scholen antwoordden die al een actief LHBTI-Plus-beleid hebben, maar het COC denkt dat het beeld dat de enquête schetst redelijk goed overeenkomt met de werkelijkheid.

Een aantal scholen zegt aandacht te besteden aan LHBTI-onderwerpen door boeken op de leeslijst te zetten rond dit thema.

GSA

Ruim driekwart van de scholen die meededen aan de enquête hebben een zogenoemde GSA, een Gender and Sexuality Alliance, een clubje van leerlingen en ook leerkrachten, die zich inzetten voor de acceptatie van LHBTI-Plussers.

Middelbare scholieren zijn volgens de Landelijke Veiligheidsmonitor 2020-2021 het minst vaak tolerant tegen LHBTI-Plusleerlingen. 15 procent van de middelbare scholieren zei liever niet bevriend te zijn met trans-meisjes. Bij dezelfde vraag over trans-jongens antwoordde 14 procent dat, bij homoseksuele jongens was het 13 procent en bij homoseksuele meisjes 12 procent.

Toilet

Meer dan vijftig van de scholen die deelnamen aan de enquête van de NOS hebben een genderneutraal of genderinclusief toilet. Deze toiletten kunnen door iedereen gebruikt worden en zijn dus niet specifiek op mannen of vrouwen gericht.

Roze Rita

Het Deltion College in Zwolle is een van de scholen die meedoet aan Paarse Vrijdag. Janny Veenstra is begeleider van de GSA van de school. ‘Iedereen moet op onze school zichzelf kunnen zijn.’

Zij is als ‘Roze Rita’ de mascotte van de GSA. Haar kleding is gemaakt door studenten van de mode-opleiding. Een student van de school heeft de pruik gemaakt. ‘Als Roze Rita kan ik makkelijker het gesprek aangaan met de studenten’, aldus Janny Veenstra.

(Bron: NOS, RTV Oost; foto: Janny Veenstra)

