Kom naar de Roze Golf Kerst-pubquiz bij Café Koos in Zwolle

Woensdag 14 december organiseert de Roze Golf een LHBTI Plus Kerst-pubquiz in Café Koos in Zwolle.

Tijdens de pubquiz wordt jouw kennis over de LHBTI-Plus-gemeenschap getest. Denk jij alles te weten? Wij dagen jou uit!

Het wordt een gezellige middag waar ook ruimte is voor een gesprek. De quiz begint om 16:00 uur en duurt tot 18:00 uur.Zien wij jou aankomende woensdag?

Café Koos vind je aan de Nieuwe Markt 11 in Zwolle.

Geef je op via de link op de Instagram van de Roze Golf:

