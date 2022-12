Recordaantal scholen doet 9 december mee aan Paarse Vrijdag

on

Een recordaantal van bijna drieduizend scholen doet vrijdag mee aan Paarse Vrijdag. Honderdduizenden scholieren, studenten en docenten in heel Nederland dragen dan iets paars en organiseren activiteiten om te vieren dat iedereen zichzelf mag zijn.

Paarse Vrijdag is een initiatief van COC Nederland.

Paarse Vrijdag wordt dit jaar gevierd op ruim 1700 basisscholen, 1000 middelbare scholen en mbo’s en op naar schatting 200 hbo- en universiteitslocaties.

Basisscholen doen dit jaar voor de derde keer mee aan Paarse Vrijdag. In 2020 deden vijfhonderd basisscholen mee, inmiddels zijn dat er ruim 1700.

Aandacht voor seksuele, gender- en seksediversiteit op school is nog altijd hard nodig. LHBTI-Plus- scholieren worden veel vaker gepest dan andere scholieren en soms pesten docenten zelfs mee. ‘Homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord en 14 procent van de scholen doet niets om LHBTI-Plus-acceptatie te bevorderen, terwijl dat sinds 2012 verplicht is. Zelfmoordcijfers onder LHBTI+ jongeren liggen bijna vijf keer hoger dan gemiddeld.

GSA-Netwerk

Paarse Vrijdag wordt georganiseerd door COC’s GSA Netwerk en met leerkrachten en scholieren. Een GSA is een groep scholieren die vindt dat iedereen op school de vrijheid heeft om te zijn wie die is, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. GSA’s organiseren daarvoor activiteiten zoals Paarse Vrijdag, met steun van COC Nederland. Er zijn GSA’s op circa 80 procent van de middelbare scholen in Nederland.

De eerste Paarse Vrijdag in Nederland werd door COC geïnitieerd in 2010; toen deden er in totaal 150 scholen mee.

Spirit

Paarse Vrijdag wordt gehouden op de tweede vrijdag van december en is uit Amerika komen overwaaien. Daar heet de dag ‘Spirit Day’ vernoemd naar het paars in de regenboogvlag die voor spirit (karakter) staat. In Amerika werd de dag bedacht door de Canadese studente Brittany McMillan, die haar solidariteit wilde tonen met LHBTI-Plus-jongeren nadat er in de pers veel aandacht was geweest voor zelfmoord onder LHBTI-Plus-jongeren.

Talkshow

Voor het eerst is er een Paarse Vrijdag Talkshow. Host Lotte van Eijk ontmoet de Paarse Vrijdag-poster modellen van 2022 en praat met hen over ondermeer identiteitsontwikkeling, queerness, genderidentiteit en geloof.

(Bron: COC Nederland; foto: uitsnede Paarse Vrijdag-poster)

