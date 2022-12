Whiskey-merk vindt dat iedereen kerst moet kunnen vieren

on

Iedereen moet kerst kunnen vieren, zonder buitengesloten te worden. Dat is de boodschap die het Spaanse whisky-merk J&B wil uitstralen met een reclamespot, speciaal voor kerst.

Helaas voelen veel LHBTI-Plussers ‘zich op deze data ongemakkelijk of afgewezen in hun eigen familie’ en kunnen ze kerst niet met hen vieren, zo meldt J&B onder de video die op Youtube verschenen is.

In de video zien we een grootvader en zijn gezin in de hoofdrol. De 26-jarige kunstenaar Ella Di Amore is trans en speelt de rol van kleinkind.

‘We willen dat dit verhaal ons aan het denken zet, zodat er op deze data altijd ruimte is aan tafel voor acceptatie, respect en vooral feest.’

De muziek is van het muziekproductiehuis Chacomusic, dat ‘She’ van Charles Aznavour bewerkte voor de reclamespot. Het productiehuis maakte eerder spotjes voor J&B, onder meer ter gelegenheid van Halloween.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:En verder