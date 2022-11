PrEP werkt: minder hiv bij mannen die seks hebben met mannen

on

Het aantal nieuwe gevallen van hiv is vorig jaar opnieuw gedaald. De scherpe daling in recente hiv-infecties bij mannen die seks hebben met mannen wijst op de goede werking van de hiv-preventiepil (PrEP).

Dat stelt de Stichting HIV Monitoring in het HIV Monitoring Report dat elk jaar rond Wereld Aids Dag (1 december) wordt gepubliceerd.

Het aantal nieuwe hiv-diagnoses in Nederland is in 2021 verder gedaald, naar 427 nieuwe diagnoses. Afgelopen jaar werden 250 mannen die seks hebben met mannen (MSM) (59 procent), 105 andere mannen (25 procent) en 72 vrouwen (17 procent) gediagnosticeerd met hiv. In 2021 zijn 13 mensen overleden aan de gevolgen van aids, de ziekte die veroorzaakt wordt door hiv.

In 2018 werd de diagnose nog 664 keer vastgesteld.

Sinds 2019 is PreP via een landelijke proef voor een beperkte groep mannen via de GGD verkrijgbaar. PrEP is ook via de huisarts verkrijgbaar, maar dan is het een stuk duurder.

‘Het is aannemelijk dat de daling in het percentage MSM met een recente hiv-infectie samenhangt met het aanbieden van de hiv-preventiepil, PrEP’, zegt Marc van der Valk van Stichting HIV Monitoring in een persbericht.

‘Als deze trend de komende jaren doorzet, kan Nederland een van de eerste landen ter wereld worden met nul nieuwe hiv-infecties.’

Volgens de stichting kan nog niet iedereen die dat wil aan PrEP beginnen. Van de mensen die tussen 2018 en mei dit jaar hiv kregen was van 660 bekend dat ze geen PrEP hadden gebruikt. Van deze mensen gaven er 44 aan dat ze het middel wel hadden willen gebruiken, maar er geen toegang toe hadden. Vier personen stonden op een wachtlijst.

(Bron: NOS, Stichting HIV Monitoring)

