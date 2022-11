Amsterdams homostel mishandeld en bedreigd na opmerking

on

In Amsterdam is zondagavond een 68-jarige man mishandeld. Hij liep met zijn partner op de stoep, toen er een auto de stoep kwam oprijden. Het stel sprak de bestuurder aan op zijn rijgedrag.

‘Helaas accepteerde hij dit niet en begon hij ons direct uit te schelden voor vuile homo. Er ontstond een zeer onaangename woordenwisseling’, aldus het relaas van een van de mannen op Facebook.

Ze liepen weg om escalatie te voorkomen, maar dat hielp niet. ‘De bestuurder kwam ons achterna en viel ons aan. Hij duwde mijn partner met een smak tegen de grond en gaf hem een kaakslag. Daarna bedreigde de bestuurder mij, zowel fysiek als verbaal.’

Het slachtoffer moest in het ziekenhuis aan zijn verwondingen worden behandeld.

Op het moment dat de mishandeling plaatsvond, was het druk op straat. De politie roept getuigen op zich te melden.

Pink Nieuw-West, de LHBTI-vereniging in Amsterdam Nieuw-West reageert geschokt op de mishandeling. ‘Dit geweld is verschrikkelijk en vanzelfsprekend onaanvaardbaar, iedereen –ook elke LHBTIQ+’er– moet veilig kunnen zijn in Amsterdam Nieuw-West. Dit is een opdracht aan alle lokale organisaties en groepen, waaronder ook Pink Nieuw-West zelf, en het stadsdeel om met nog meer inzet en nog krachtiger op te komen voor de regenboog community. ‘

