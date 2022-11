Stijn Ledegen uit partij Vooruit gezet na homofobe uitspraken

on

De Belgische socialistische partij Vooruit heeft Stijn Ledegen uit de partij gezet na uitspraken over homoseksualiteit. De tot de islam bekeerde Ledegen zei dat LHBTI-Plussers gevoelens mogen hebben, maar dat de seksuele daad strafbaar is.

In de podcast ‘Franken teut’ zegt Ledegen dat de islam geen probleem heeft met homo’s, maar dat de daad zelf strafbaar is.

‘Iedereen heeft verlangens. Je hebt mensen die verliefd zijn op de Eiffeltoren. Er zijn mensen die gevoelens hebben voor een kat. Dat kan allemaal. Elke vorm van seksualiteit bestaat. Met het hebben van gevoelens doe je niets verkeerd, maar de daad, de interactie zelf is strafbaar. Een getrouwde man mag geen anale seks hebben met zijn vrouw, laat staan een man met en een man’, aldus Ledegen.

Volgens Vooruit staan de uitspraken van Ledegen haaks op de partijvisie van Vooruit. ‘Vooruit is een inclusieve beweging die sinds jaar en dag actief strijdt voor de LGBTQI+-rechten. Voor een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. We zullen die voortrekkersrol altijd opnemen. Zowel op het terrein als in het parlement. Zo forceerden we de doorbraak van het homohuwelijk en adoptie voor iedereen. En strijden we vandaag voor een wettelijk kader rond draagmoederschap’, meldt Vooruit.

Ledegen zegt in een reactie op Twitter dat het om een theologische discussie ging; niet om een persoonlijke mening.

‘Zeer teleurgesteld hoe een simpele podcast zo politiek misbruikt kan worden zonder enige context. Als je het interview volledig had bekeken dan zou je gezien hebben dat dit enkel een theologische / oriëntalistische discussie was zonder persoonlijke mening.’

