Franse voetbalaanvoerder vindt OneLove-band niet respectvol

on

Een aantal aanvoerders dragen bij het WK-voetbal in Qatar de OneLove-armband. De band staat voor verbinding en is een statement tegen elke vorm van discriminatie.

Aanvoerders van de elftallen van België, Zweden en Duitsland hebben toegezegd om met de KNVB mee te doen aan de ‘OneLove’-campagne.

Ook Frankrijk zou meedoen aan de actie, maar aanvoerder Hugo Lloris ziet het niet zitten.

Tijdens een persconferentie vlak voor de ploeg op het vliegtuig naar Qatar stapte, zei hij: ‘Als je te gast bent in Frankrijk, vragen we je aan onze regels te houden en onze cultuur te respecteren Dat moeten wij dus ook doen in Qatar. Zo simpel is het. Ik kan het eens of oneens zijn met hun ideeën, maar ik vind het een kwestie van respect tonen.’

Het elftal van de Verenigde Staten speelt in een shirt met een aangepast logo in de regenboogkleuren.

(Bron: NOS; foto: KNVB, screenshot NOS)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...

Categorieën:Nieuws