Pakistan verbiedt Oscar-inzending over trans-liefdesaffaire

De Pakistaanse regering heeft de film Joyland verboden onder druk van islamitische groeperingen. De film gaat over een liefdesrelatie tussen een man en een transvrouw.

Critici noemen de film ‘weerzinwekkend’ en ‘zeer verwerpelijk’.

De film Joyland, geregisseerd door Saim Sadiq, was de officiële inzending van Pakistan voor de beste internationale speelfilm bij de Oscars en zou vrijdag in Pakistan in première gaan.

De film oogstte lovende kritieken op het festivalcircuit vanwege de tedere en kritische weergave van de patriarchale samenleving in Pakistan. Het was de eerste Pakistaanse speelfilm die een officiële selectie was op het filmfestival van Cannes, waar het de prestigieuze juryprijs ontving.

Malala Yousafzai, de Pakistaanse winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, die als uitvoerend directeur bij het project kwam, prees het als ‘zo’n moment van vreugde… De thema’s die in deze film aan bod komen, resoneren met mensen over de hele wereld.’

Groen licht

De film had aanvankelijk had groen licht gekregen van de censuurcommissie, maar de toestemming werd ingetrokken nadat religieuze hardliners van het land en machtige islamitische rechtse partijen, waaronder Jamaat-e-Islami een campgane tegen de film waren gestart.

Senator Mushtaq Ahmed Khan, van de islamitische beweging Jamaat-e-Islam, had de film ervan beschuldigd homoseksualiteit te promoten, wat nog steeds illegaal is in Pakistan, en ‘in strijd is met de Pakistaanse waarden’.

‘Ernstig onrecht’

Joyland is nu niet gecertificeerd voor alle Pakistaanse bioscopen. Het verbod brengt de kans van de film op Oscars in gevaar, omdat een van de voorwaarden voor deelname is dat de film in het thuisland te zien moet zijn.

In een verklaring noemde de regisseur het verbod een ‘ernstig onrecht’ en zei hij dat hij de beslissing zou aanvechten.

‘Deze plotselinge ommekeer van het ministerie is absoluut ongrondwettelijk en onwettig’, zei Sadiq, die het ministerie ervan beschuldigde toe te geven aan ‘druk van enkele extremistische facties’.

(Bron: The Guardian; foto: screenshot trailer)

